Galatasaray’dan Hakan Çalhanoğlu Transfer Hamlesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği Uğurcan Çakır transferinin ardından şimdi de Hakan Çalhanoğlu’na yöneldi. Özbek, Inter’de forma giyen milli oyuncuyu Sarı-Kırmızılı ekibe kazandırmayı amaçlıyor.

İLLE DE HAKAN

31 yaşındaki futbolcunun, Inter ile 1,5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Ancak Hakan, sözleşme uzatma tekliflerine olumsuz cevap veriyor. Galatasaray’a gelme konusunda istekli olan Hakan için en büyük engelin, Inter’in 30 milyon Euro’luk bonservis bedeli olduğu ifade ediliyor. Başkan Özbek’in “İlle de Hakan” diyerek, yönetim kuruluna transfer için gerekli adımları atma talimatı verdiği belirtiliyor. Galatasaray yöneticilerinin, bugün Hakan Çalhanoğlu ile ilgili görüşmeler için İtalya’ya gideceği öğrenildi.

GALATASARAY’DAN YENİ DIŞ TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Hakan Çalhanoğlu transfer çalışmaları devam ederken, İtalya’daki Galatasaraylı yetkililer de başka transfer fırsatlarını değerlendiriyor. Milan’dan Fofana ve Juventus’tan Koopmeiners için temaslarda bulunuluyor. Öte yandan, Manchester United’daki teknik direktör değişimi sonrasında Ugarte isminin şimdilik raflarda bekletildiği ifade ediliyor. Sakatlığı nedeniyle üç hafta sahalardan uzak kalacak olan Hakan Çalhanoğlu’nun geleceğine dair belirsizlik, önümüzdeki günlerde netleşecek.