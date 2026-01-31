Galatasaray’dan Leroy Sane Sakatlığı Açıklaması

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında İngiliz kulübü Manchester City ile oynadığı karşılaşmada 2-0’lık bir yenilgi aldı. Turnuvanın grup aşamasında ilk 24 içerisinde yer almayı başaran sarı-kırmızılılar, böylece son 16 turunda oynamaya hak kazanırken, rakipleri Juventus oldu.

SON GELİŞMELER PAYLAŞILDI

Galatasaray, Manchester City karşılaşmasında sakatlanan Leroy Sane hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmelerde, Sane’nin sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiği bilgisine yer verildi.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Kulübün resmi internet sitesinde, “Şampiyonlar Ligi’nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemizde yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane’nin tedavisine başlanmıştır.” ifadesine yer verildi.