Galatasaray’dan Orta Saha Takviyesi Hazırlığı

Ocak ayında Noa Lang ve Yaser Asprilla transferlerini gerçekleştiren Galatasaray, orta saha takviyesine yöneliyor. Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba gecesi oynanacak Manchester City maçı öncesinde temaslarına devam edecek ve bu pozisyona transferi tamamlayacak.

OULAI TEKLİFİ HALA MASADA

Son olarak Asprilla transferini gerçekleştiren Galatasaray, tüm dikkatini orta saha takviyesine yöneltti. Oulai için Trabzonspor’la temas kuran sarı-kırmızılı ekip, genç futbolcu için yapılan teklife rağmen bordomavililerin ret cevabı vermesinin ardından 25 milyon euro + Ahmed Kutucu teklifini masada tutmaya devam ediyor.

KONTENJANI İÇİN ADAYLAR MAGASSA VE MUKAU

Oulai’nın yanı sıra TFF’nin +2 kuralına uygun diğer futbolcular arasında Soungoutou Magassa ve Ngal’ayel Mukau öne çıkıyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Galatasaray, Magassa için West Ham United’a, Mukau içinse Lille’e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı planlıyor.