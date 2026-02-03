galatasaray-dan-roland-sallai-ye-red-edilen-teklif

Galatasaray’ın deneyimli oyuncusu Roland Sallai, Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çekiyor. Bu sezon sarı-kırmızılı takımda en istikrarlı performans gösteren futbolculardan biri olan Macar oyuncunun, ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına yönetim izin vermedi.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İddialara göre, Premier Lig ekiplerinden bir kulüp, ara transfer döneminde Sallai için 10 milyon euroluk bir teklif sundu.

GALATASARAY’DAN AYRILIĞA RET

Sarı-kırmızılıların bu teklifi göz önünde bulundurmadığı ve kabul etmediği kaydedildi. Galatasaray yönetiminin, Sallai’nin gösterdiği performanstan memnun olduğu ve ayrılığına onay vermeyeceği bilgisi verildi.

SALLAI’NIN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’a transfer olan Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla 63 maçta görev aldı ve 7 gol ile 7 asist üretmeyi başardı. Bu sezon ise 30 maçta sahaya çıkarak 1 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.