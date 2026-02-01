Galatasaray’dan Sane’nin Sağlık Durumu Açıklaması

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Manchester City ile gerçekleştirdiği mücadelede ayak bileği burkulan Leroy Sane hakkında bir sağlık durumu açıklaması yaptı. Sarı-kırmızılıların bildirimine göre, Sane’nin sağ ayak bileği dış yan bağları ile eklem kapsülünde yırtık ve kanama saptandığı ifade edildi. Kulübün açıklamasında, “Şampiyonlar Ligi’nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkikler sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane’nin tedavisine başlanmıştır.” denildi.

SANE’İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Yıldız futbolcunun sahalardan yaklaşık üç hafta uzak kalması bekleniyor. Bu durumda Sane’nin Kayserispor, Rizespor ve Eyüpspor ile oynanacak Süper Lig karşılaşmalarında forma giyemeyeceği öngörülüyor. Galatasaray sağlık ekibi, Leroy Sane’yi 17 Şubat’ta Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off maçına yetiştirmeye gayret gösterecek.

TRANSFER DETAYLARI

Haziran ayında Galatasaray’a katılan Sane, 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Sane’nin transfer bedelinin 9 milyon euro ve 3 milyon euro sadakat bonusu olmak üzere toplamda 12 milyon euroya anlaşma sağlandığı kaydedildi.