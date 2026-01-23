galatasaray-dan-trabzonspor-a-christ-oulai-teklifi

Galatasaray, Trabzonspor’un genç yeteneği Christ Oulai’yi kadrosuna katmayı hedefliyor. Trabzonspor, Galatasaray’ın 20 milyon euro değerindeki ilk teklifini reddetti. Sarı-kırmızılıların Oulai için tekliflerini 25 milyon euroya çıkarıp, Ahmed Kutucu’nun bonservisini dahil edeceği öne sürüldü.

BEKLENTİMİZ 40 MİLYON EURO VE ÜSTÜ

Bu konu hakkında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın açıklamaları dikkat çekti. Doğan, “Oulai için Türkiye’den ve yurt dışından birçok teklif aldık. Ama yeterli bulmadık, hepsini reddettik. Herhangi bir anlaşma yok. İstediğimiz olursa Trabzonspor için gereken yapılır. Satacağız diye bir durum yok” şeklinde ifade etti.