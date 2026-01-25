Galatasaray’dan Trabzonspor’a Transfer Gelişmeleri Bekleniyor

galatasaray-dan-trabzonspor-a-transfer-gelismeleri-bekleniyor

Galatasaray’da TARAFTARLAR TRANSFER BEKLİYOR

Galatasaray, taraftarlarının gözleri transfere çevrildiği bu dönemde, ayrılık haberleri de ardı ardına geliyor. Kadroda yeterince şans bulamayan Ahmed Kutucu, Trabzonspor’a transfer olma yolunda ilerliyor.

TRABZONSPOR YERLİ OYUNCULARA YÖNELDİ

Bordo-Mavililer, kontenjan sıkıntısı nedeniyle kanat transferine yerli oyuncuları dahil etmek zorunda kalmış durumda. Oğuz Aydın ve Aral Şimşir gibi oyuncuların transferinde beklediği başarıyı elde edemeyen Trabzonspor, şimdi ise Ahmed Kutucu ile ilgili olarak Galatasaray ile yeni görüşmelere hazırlanmaktadır.

