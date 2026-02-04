Galatasaray’dan Transferde Yeni Dönem: Renato Nhaga Gürültüsü

galatasaray-dan-transferde-yeni-donem-renato-nhaga-gurultusu

Kadrosuna Noa Lang ve Yaser Asprilla’yı dahil eden Galatasaray, yeni bir transferi daha açıklamak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Renato Nhaga ile Portekiz ekibi Casa Pia arasında anlaşma sağladı. Galatasaray’ın transfer için Casa Pia ile el sıkıştığı Gine Bissau’lu orta saha oyuncusu Renato Nhaga, bugün saat 13.45’te İstanbul’da olmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL’A GELİYOR: 7 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY…

Sarı-kırmızılı kulüp, Renato Nhaga için Casa Pia’ya 7 milyon euro ve sonraki satışlardan yüzde 10 pay ödeyecek. Nhaga, Galatasaray’dan yıllık 650 bin euro gelir elde edecek. Kulüp, Renato Nhaga ile 4.5 yıllık bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

Genç orta saha oyuncusu, daha önce Trabzonspor’un da transfer listesinde yer alıyordu. Galatasaray, Oulai teklifini reddeden bordo-mavili rakibine transfer konusunda üstünlük sağlamış oldu. Bu sezon forma giydiği Casa Pia takımı ile 23 maçın 21’inde sahada yer alan Nhaga, 2 gol atma başarısı gösterirken, 1 asist de yapmayı başardı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Doğum İzni Süresi 24 Haftaya Uzatılıyor

Doğum izninin süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkartılması üzerine nihai aşamaya gelindi. Yeni düzenleme ile hangi grupların faydalandığına dair bilgiler paylaşılacak.
Gündem

Siyasette Erken Seçim Tartışmaları Gündeme Geldi

Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin erken seçim eleştirilerine yanıt vererek, Bahçeli'nin aslında erken seçim planları yapıyor olabileceğini dile getirdi.
Gündem

Galatasaray Renato Nhaga ile Anlaşma Sağladı

Galatasaray'ın Casa Pia'dan kadrosuna kattığı Renato Nhaga, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek transfer sürecine başlayacak.
Gündem

BDDK’dan Eğitim Ve Sağlık Harcamalarına İstisna Adımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yeni kredi kartı düzenlemesi kapsamında eğitim ve sağlık harcamalarının muaf tutulacağını duyurdu.
Gündem

Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri İmar Raporu Açıklandı

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin etkilerini azaltmak için son üç yılda 3,6 trilyon lira kamu harcaması yapıldığı açıklandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.