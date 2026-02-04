Galatasaray’dan Transferde Yeni Dönem: Renato Nhaga Gürültüsü

Kadrosuna Noa Lang ve Yaser Asprilla’yı dahil eden Galatasaray, yeni bir transferi daha açıklamak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Renato Nhaga ile Portekiz ekibi Casa Pia arasında anlaşma sağladı. Galatasaray’ın transfer için Casa Pia ile el sıkıştığı Gine Bissau’lu orta saha oyuncusu Renato Nhaga, bugün saat 13.45’te İstanbul’da olmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL’A GELİYOR: 7 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY…

Sarı-kırmızılı kulüp, Renato Nhaga için Casa Pia’ya 7 milyon euro ve sonraki satışlardan yüzde 10 pay ödeyecek. Nhaga, Galatasaray’dan yıllık 650 bin euro gelir elde edecek. Kulüp, Renato Nhaga ile 4.5 yıllık bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

Genç orta saha oyuncusu, daha önce Trabzonspor’un da transfer listesinde yer alıyordu. Galatasaray, Oulai teklifini reddeden bordo-mavili rakibine transfer konusunda üstünlük sağlamış oldu. Bu sezon forma giydiği Casa Pia takımı ile 23 maçın 21’inde sahada yer alan Nhaga, 2 gol atma başarısı gösterirken, 1 asist de yapmayı başardı.