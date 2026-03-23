Trump Açıklamaları Sonrası Brent Petrol Fiyatları Düştü

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, “Savaş Bakanlığı’na, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim” şeklinde bir ifade kullandı. Trump’ın bu beyanatının ardından brent petrol fiyatlarında gözle görülür bir düşüş meydana geldi. Brent petrolün varil fiyatı, Trump’ın İran’ın enerjisine yönelik askeri müdahalaatı 5 gün erteleme kararını açıklamasıyla birlikte yüzde 9 oranında gerileyerek 96,96 dolara düştü.

PETROL FİYATLARINDA HIZLI DÜŞÜŞ

ABD’nin Başkanı Donald Trump’ın bu açıklaması, petrol fiyatlarında hızlı bir düşüşe zemin hazırladı. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Devam eden toplantı ve müzakerelerin başarısına bağlı olarak, İran’daki enerji tesisleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların beş günlük bir süre için ertelenmesini Savaş Bakanlığı’na talimat verdim” dedi. Brent petrol fiyatları, ilk tepkide yüzde 13 düşerek 92 doların altını görürken, şu anda 96 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ KRİZ ARZI TEHDİT EDİYOR

Ortadoğu’daki savaş, küresel petrol ve LNG akışının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda sevkiyatları neredeyse durma noktasına getirmiş durumda. Uzmanlar, bu bölgede günlük 7 ila 10 milyon varil arasında üretim kaybı yaşanabileceğini tahmin ediyor.

IRAK’TA ÜRETİMDE SERT DÜŞÜŞ

Irak, yabancı petrol şirketlerinin faaliyet gösterdiği alanlarda mücbir sebep ilan etti. Bu çerçevede Basra Petrol Şirketi’nin üretimi, günlük 3,3 milyon varilden 900 bin varile kadar düştü.