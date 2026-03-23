Trump’tan Hürmüz Boğazı İçin Ateşkes Sinyali

Haftalardır kara harekatı ve enerji tesislerinin imhasına dair senaryoları analiz eden küresel piyasalar, bu sefer Başkan Trump’tan gelen “ateşkes” sinyali ile karşılaştı. Trump, ABD ve İran heyetleri arasında Orta Doğu’daki düşmanlıkların sona erdirilmesine yönelik “derinlemesine ve yapıcı” görüşmeler yapıldığını aktardı ve ordusuna operasyonları durdurma talimatı verdi.

GÖRÜŞMELERDEKİ GELİŞMELER

Başkan Trump, yaptığı açıklamada, görüşmelerin seyrinden memnun olduğunu belirtti. Trump, “Son iki gündür İran ile Orta Doğu’daki gerilimin tamamen çözülmesi konusunda çok iyi ve üretken görüşmeler gerçekleştirdik. Hafta boyunca sürecek olan bu yapıcı diyaloğun gidişatına dayanarak, Savaş Bakanlığı’na İran’ın enerji santralleri ve altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları 5 gün süreyle ertelemesi talimatını verdim.” dedi.

TALEP EDİLEN SÜRE NEDEN ÖNEMLİ?

Trump, saldırıların durdurulmasının kalıcı bir çözüme işaret etmediğini ve “görüşmelerin başarısına bağlı” olduğunu ifade etti. 5 günlük bu sürenin, bölgedeki Hürmüz Boğazı’nın blokajının kaldırılması ve kalıcı bir barış anlaşması için “son şans” olduğu değerlendiriliyor.

Bitcoin Yükselişe Geçti: Trump’tan Ateşkes Sinyali

Trump'ın İran'a yönelik saldırıları ertelediği haberinin ardından Bitcoin'de ani bir yükseliş yaşanarak fiyat 70 bin 800 dolara, yüzde 4,8 artışla ulaştı.
Trump Açıklamaları Sonrası Brent Petrol Fiyatları Düştü

ABD Başkanı, İran'ın enerji tesislerine yönelik askeri saldırıları beş gün boyunca ertelendiğini duyurdu. Bu gelişme sonrasında brent petrol fiyatları 92 dolara düştü.