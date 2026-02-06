Galatasaray, Deniz Gül İçin Teklif Yapmayı Planlıyor

Galatasaray, Mauro Icardi ile henüz yeni bir sözleşme imzalamadı. Sezonun bitiminde serbest kalacak olan Icardi’nin alternatifine, Victor Osimhen’in arkasında yer alacak ve yedek kalmayı sorun etmeyecek bir golcü arayışı sürüyor. Bu çerçevede sarı-kırmızılıların radarındaki isimlerden birinin Deniz Gül olduğu ifade ediliyor.

GALATASARAY DENİZ GÜL İÇİN FİYAT TEKLİFİ YAPTI

Yerel kaynaklarda aktarılan bilgiye göre, Galatasaray daha önce Deniz Gül için Porto kulübüne fiyat sormuş ve 10 milyon euro cevabı almıştı. Portekiz temsilcisiyle yeniden temas kuran sarı-kırmızılı ekip, bu sefer 7.5 milyon euro teklifinin iletildiğini öğrendi.

Galatasaray’ın milli oyuncu Deniz Gül ile ilgili nihai bir karar vermediği bildirildi. Sarı-kırmızılıların, ara transfer döneminde olmasa bile sezona ilişkin olarak, 21 yaşındaki oyuncu için yeniden girişimlerde bulunabileceği kaydedildi.