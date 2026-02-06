Galatasaray, Deniz Gül İçin Teklif Yapmayı Planlıyor

galatasaray-deniz-gul-icin-teklif-yapmayi-planliyor

Galatasaray, Mauro Icardi ile henüz yeni bir sözleşme imzalamadı. Sezonun bitiminde serbest kalacak olan Icardi’nin alternatifine, Victor Osimhen’in arkasında yer alacak ve yedek kalmayı sorun etmeyecek bir golcü arayışı sürüyor. Bu çerçevede sarı-kırmızılıların radarındaki isimlerden birinin Deniz Gül olduğu ifade ediliyor.

GALATASARAY DENİZ GÜL İÇİN FİYAT TEKLİFİ YAPTI

Yerel kaynaklarda aktarılan bilgiye göre, Galatasaray daha önce Deniz Gül için Porto kulübüne fiyat sormuş ve 10 milyon euro cevabı almıştı. Portekiz temsilcisiyle yeniden temas kuran sarı-kırmızılı ekip, bu sefer 7.5 milyon euro teklifinin iletildiğini öğrendi.

Galatasaray’ın milli oyuncu Deniz Gül ile ilgili nihai bir karar vermediği bildirildi. Sarı-kırmızılıların, ara transfer döneminde olmasa bile sezona ilişkin olarak, 21 yaşındaki oyuncu için yeniden girişimlerde bulunabileceği kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

AB-Hindistan STA Türk Kırtasiyeciler İçin Tehdit Oluşturuyor

Tüm Kırtasiyeciler Derneği, AB ile Hindistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın Türkiye’nin Avrupa pazarındaki rekabetine olumsuz etki yapabileceğini bildirdi.
Gündem

Muratbey Türk Peynirlerini Tokyo’da Gıda Profesyonelleriyle Buluşturuyor

Muratbey, Türkiye’nin önde gelen peynir markalarından biri olarak, Japonya pazarına adım atıyor ve 2026'daki FOODEX JAPAN etkinliğinde Türk peynirlerini tanıtacak.
Gündem

EMITT Fuarı 29. Kez İstanbul’da Kapılarını Açtı

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen EMITT Fuarı, 29. kez turizm sektörünü buluşturdu. 29 ülkeden 100'den fazla uluslararası katılımcı ile birçok yerli firma etkinlikte yer aldı.
Gündem

Depremin Üçüncü Yılında Acılı Anma Töreni

Kahramanmaraş'taki depremlerde hayatını kaybeden 53 binden fazla kişi anılıyor. Baba Mesut Hançer, kızı Irmak Leyla'nın mezarını ziyaret ederek acısını dile getirdi.
Gündem

Erdoğan 6 Şubat Anması: Hatıralar Her Zaman Yaşatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yaptığı açıklamada yaşamını yitirenlerin asla unutulmayacağını belirtti ve deprem bölgelerine 455 bin konutun teslim edildiğini duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.