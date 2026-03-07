Galatasaray, Derbide Beşiktaş’ı 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray’ı ağırladı. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi. Galatasaray’ın galibiyetine katkı sağlayan gol, 39. dakikada Victor Osimhen’in kafa vuruşuyla geldi. Konuk ekipte Leroy Sane, 62. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 61’e yükselterek liderliğini korudu. Beşiktaş ise 46 puanla 4. sırada yer alarak, resmi müsabakalardaki 17 maçlık yenilmezlik serisine son vermiş oldu. Galatasaray, önümüzdeki hafta Başakşehir’i konuk edecek, Beşiktaş ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1′ Maçın başlangıcı yapıldı.

6′ Galatasaray’da Victor Osimhen, sarı kart gördü.

15′ Beşiktaş’tan ilk tehlike! Sol kanattan gelişen atakta Junior Olaitan’ın pasında Asllani’nin ceza yayı üzerindeki vuruşu yandan auta gitti.

26′ Galatasaray bir gol fırsatı yakaladı! Leroy Sane’nin pasıyla ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz’ın vuruşu dışarıda kaldı.

28′ Leroy Sane, Asllani’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

29′ Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, hakeme protesto nedeniyle sarı kart gördü.

31′ Beşiktaş’tan Murillo, Barış Alper’e faulü nedeniyle sarı kart gördü.

39′ GOL! Galatasaray 1-0 önde! Sane’nin ortasında Victor Osimhen kafa ile topu ağlara yolladı. İlk yarı sona erdi.

46′ İkinci yarı başladı.

62′ KIRMIZI KART! Galatasaray 10 kişi kaldı! Leroy Sane, Rıdvan Yılmaz’a yaptığı faul sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kartla oyundan atıldı.

72′ Galatasaray’dan Abdülkerim Bardakcı, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

77′ Lemina, Orkun’a yaptığı faul sonrası sarı kart aldı.

BURUK’TAN DEĞİŞİKLİKLER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son lig mücadelesinin ilk 11’inde 4 değişiklik yaptı. Süper Lig’de geride kalan 24 haftada 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 58 puan toplayan sarı-kırmızılılar, bu maçta liderlik koltuğuna yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde girdi. Beşiktaş’ın son 13 lig maçında kaybetmediği Tüpraş Stadı’ndaki derbide Galatasaray, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ile sahaya çıktı.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey yer aldı. Buruk, Ziraat Türkiye Kupası’nda hafta içinde oynanan Alanyaspor karşılaşmasına rotasyonlu bir kadro ile çıkarken, Süper Lig’in 24. haftasında oynanan yine Alanyaspor mücadelesine göre 4 oyuncu değişikliği yaptı.