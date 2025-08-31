Galatasaray, Dursun Özbek’i İstifa Etti

GALATASARAY’IN TRANSFER HAKKI
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde öncelik hakkına sahipti. Benfica’ya 5 gün içerisinde yanıt verilmesi gerekiyordu ve bu sürenin kullanılması durumunda Fenerbahçe, futbolcuyu UEFA Avrupa Ligi listesine ekleyemeyecekti.
BEYAN VE TEPKİLER
Galatasaray yönetiminden Eray Yazgan, transfer süreci hakkında yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’ye zorluk çıkarmayacağız” dedi. Bu ifadeler, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında tepkiyi arttırdı.
SOSYAL MEDYADA YANSIMA
Taraftarların yoğun tepkisi sosyal medya platformlarına da hızlıca yansıdı. “#DursunÖzbekistifa” etiketi, yalnızca 4 dakikada Türkiye gündeminde en üst sıraya yerleşti.