Galatasaray, Dursun Özbek’i İstifa Etti

GALATASARAY’IN TRANSFER HAKKI

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde öncelik hakkına sahipti. Benfica’ya 5 gün içerisinde yanıt verilmesi gerekiyordu ve bu sürenin kullanılması durumunda Fenerbahçe, futbolcuyu UEFA Avrupa Ligi listesine ekleyemeyecekti.

BEYAN VE TEPKİLER

Galatasaray yönetiminden Eray Yazgan, transfer süreci hakkında yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’ye zorluk çıkarmayacağız” dedi. Bu ifadeler, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında tepkiyi arttırdı.

SOSYAL MEDYADA YANSIMA

Taraftarların yoğun tepkisi sosyal medya platformlarına da hızlıca yansıdı. “#DursunÖzbekistifa” etiketi, yalnızca 4 dakikada Türkiye gündeminde en üst sıraya yerleşti.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni 3-1 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'in dördüncü haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Fenerbahçe, Kısa Sürede 3 Gol Attı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni deplasmanda ilk yarıda 3 golle geçerek etkileyici bir performans sergiledi. Takımın geçici teknik direktörü Zeki Murat Göle, futboluyla dikkat çekti.

