Galatasaray Evinde Gaziantep FK İle Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi ve maç, 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. RAMS Park’ta gerçekleşen karşılaşmada, Gaziantep FK 73. dakikada Bayo’nun kaydettiği golle öne geçti. Galatasaray ise 84. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın attığı golle eşitliği sağladı. Bu sonuç, Galatasaray’ın üç maçlık galibiyet serisinin sona ermesine neden olurken, sarı-kırmızılı takım puanını 43’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Galatasaray’ın kazanamama serisi beş maça çıkan Gaziantep FK ise 24 puanla 8. sırada yer aldı. Galatasaray, önümüzdeki günlerde Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile, ardından Süper Lig’in 19. haftasında Karagümrük karşılaşmasına çıkacak. Gaziantep FK ise Konyaspor’u konuk edecek.

GALATASARAY 1-1 GAZİANTEP FK

Maçın başlama düdüğüyle birlikte, Gaziantep FK, 7. dakikada korner sonrası Draguş’un kafa vuruşunu auta gönderdi. Galatasaray, 10. dakikada Barış Alper’in pasında Yunus Akgün ile önemli bir fırsat yakaladı, ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti. 22. dakikada tekrar Galatasaray tehlikesi yaşandı. Bu sefer Barış Alper’in kornerinden Sallai’nin şutunu kaleci direğin yanından çıkardı. Gaziantep FK, 29. dakikada bir başka chance buldu; Bayo’nun kafa vuruşu kaleci Uğurcan tarafından kurtarıldı.

İKİNCİ DEVRE BAŞLIYOR

İkinci yarıda, 50. dakikada Gaziantep FK’nın hızlı hücumunda Bayo’nun şutu Uğurcan tarafından kurtarıldı. 54. dakikada, her iki takımdan Barış Alper ve Nazım Sangare sarı kart gördü. 58. dakikada Icardi’nin kafa vuruşu yine üstten auta gitti. 67. dakikada Galatasaray, Yunus Akgün ile tehlike yarattı ancak Gaziantep FK savunması son anda müdahale ederek topu uzaklaştırdı. 71. dakikada Galatasaray’ın kornerinden Lemina’nın kafa vuruşu kaleci Zafer tarafından kurtarıldı.

GAZİANTEP FK ÖNE GEÇİYOR

73. dakikada Gaziantep FK, Bayo’nun golüyle öne geçti. 78. dakikada Galatasaray’dan Mauro Icardi, faul nedeniyle sarı kart gördü. 84. dakikada, Galatasaray eşitliği sağladı. Kazımcan Karataş’ın uzun taç atışı sonrası Barış Alper topu filelere gönderdi ve skoru 1-1 yaptı. Maçın sonuna doğru 90+4’te Galatasaray’dan Lemina bir faul sonrası sarı kart gördü.

İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Gaziantep FK: Zafer, Luis Perez, Arda, Mujakic, Melih, Sangare, Ogün, Yusuf, Maxim, Draguş, Bayo.

BURUK’TAN DEĞİŞİKLİKLER

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe’ye karşı kaybedilen Turkcell Süper Kupa maçının ilk 11’ine iki değişiklik yaptı. Takımın liderliği sürdürdüğü mücadelede Uğurcan Çakır kaleyi alırken, Lucas Torreira’nın yerine İlkay Gündoğan oynadı. Davinson Sanchez, 100. maçına çıkarak plaket aldı.

TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR

Galatasaray taraftarları, Gaziantep FK maçına gereken ilgiyi göstermedi. 45 binden fazla seyirci ortalaması olan takım, bu maçta yaklaşık 35 bin taraftar önünde mücadele etti. Bu da tribünlerde büyük boşlukların oluşmasına sebep oldu.

GAZİANTEP FK’DA DEĞİŞİKLİKLER

Gaziantep FK’nın teknik direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Kocaelispor maçının kadrosuna göre üç değişiklik yaparak takımı sahaya sürdü. Yedek kulübede ise Burak Bozan, Cristian Sorescu gibi oyuncular yer aldı. Ayrıca, Yılmaz, cezalı olan Tayyip Talha Sanuç ve Drissa Camara’dan yararlanamadı.