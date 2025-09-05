Galatasaray, Eyüpspor ile Hazırlanıyor

GALATASARAY MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacağı maç için antrenmanlarına başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman top ile ısınma egzersizleriyle devam etti. Sonrasında oyuncular iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın sonunda dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi ve çift kale maç ile idman sona erdi.

İLKAY GÜNDOĞAN İLK ANTRANMANINI YAPTI

Yeni transfer İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı forma ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Takıma katılması, oyuncunun performansını artırması açısından önemli bir adım oldu.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Galatasaray, bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Takım, karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.