Galatasaray, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacağı maç için antrenman yapmaya başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde gerçekleştirilen idman topla ısınmayla başladı. Daha sonra sporcular, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, hem dar hem de geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maç ile tamamlandı.

İLKAY GÜNDOĞAN İLK İDMANDA

Yeni transfer olan İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı forma ile ilk antrenmanına katıldı. Bu gelişme, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Galatasaray, bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Bu süreç, takımın ligdeki performansını artırmayı hedefliyor.