Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü 3-0’la yendi

2025-2026 SEZONU HEYECANI

Süper Lig’de 2025-2026 sezonu hızla devam ediyor. Ligin ikinci hafta karşılaşmasında, Okan Buruk’un teknik direktörlüğündeki son şampiyon Galatasaray ile Marcel Licka’nın yönetimindeki Fatih Karagümrük, hakem Ozan Ergün yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi. Galatasaray, bu mücadeleden 3-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

GALATASARAY İLE AÇILIŞ GOLÜ

Galatasaray, maça hızlı başladı ve ilk gollerini 10. dakikada Barış Alper Yılmaz ile buldu. Karagümrük ise 24. dakikada Marius Tresor Doh’un gördüğü kırmızı kart sonrasında 10 kişi kalma dezavantajıyla mücadele etti. İlk yarı, Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında, 74. dakikada Fatih Karagümrük’te Fatih Kurucuk, kazara kendi kalesine gol atarak Galatasaray’ın avantajını 2-0’a çıkardı. Bu sırada, 87. dakikada sahalara yaklaşık 281 gün sonra dönen Mauro Icardi, skoru belirleyerek Galatasaray’ı 3-0 öne geçirdi. Maçın geri kalan bölümlerinde başka gol olmayınca, Galatasaray sahadan galip ayrıldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTALAR

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 2’de 2 yaparak puanını 6’ya yükseltti. Fatih Karagümrük ise ilk hafta maçının ertelenmesiyle hala puan kazanamadı. Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor’a misafir olurken, Fatih Karagümrük, Göztepe’yi konuk edecek.