Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü 3-0 Yendi

SÜPER LİG’DE GALATASARAY FARK YARATTI
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligin 2. hafta karşılaşmasında, Okan Buruk’un yönetimindeki son şampiyon Galatasaray ile Marcel Licka’nın çalıştırdığı Fatih Karagümrük, hakem Ozan Ergün yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde buluştu. Galatasaray, rakibini 3-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.
GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, maçın başlama düdüğünden yalnızca 10 dakika sonra Barış Alper Yılmaz’ın kaydettiği golle öne geçti. Fatih Karagümrük, Marius Tresor Doh’un 24. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalınca durum daha da zorlaştı. İlk yarı sarı-kırmızılı takımın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın 74. dakikasında, Fatih Karagümrük’ten Fatih Kurucuk, topu kendi ağlarına göndererek Galatasaray’ı 2-0 öne geçirdi.
Maçın sona ermesine dakikalar kala, 87. dakikada Mauro Icardi, 281 gün aradan sonra sahalara döndü ve Galatasaray’ın 3-0’lık galibiyetini pekiştiren golü attı. Mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray maçı kazanarak sahadan ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 2’de 2 yaparak puanını 6’ya yükseltti. Öte yandan, ilk hafta oynaması gereken Başakşehir maçı ertelenen Fatih Karagümrük, henüz puanla tanışamadı.
SIRADAKİ MAÇLAR BEKLENİYOR
Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor’a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Göztepe’yi ağırlayacak.