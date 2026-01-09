Galatasaray Fenerbahçe Derbisi İçin Hava Endişesi

galatasaray-fenerbahce-derbisi-icin-hava-endisesi

I. HAVA KOSULLARI DERBİ ÖNCESİ ENDİŞE YARATIYOR

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşılaşacağı maç öncesi İstanbul’daki hava durumu, taraftarlar ve yetkililerde tedirginliğe neden oluyor. Maç saatine yakın yaşanabilecek yağış ve sıcaklık düşüşü, hem saha hem de tribün koşullarını etkileyebilir.

SÜPER KUPA FINALI CUMARTESİ GÜNÜ DÜZENLENECEK

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde bu cumartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak. Dev derbinin başlangıcı ise saat 20.30 olarak belirlenmiş durumda.

İSTANBUL’DA HAVA ŞARTLARI MAÇI ETKİLEYEBİLİR

İstanbul’da perşembe günü meydana gelen şiddetli fırtına ve yağmurun ardından, cuma gününden itibaren soğuk yaz hava koşullarının etkisinin artması bekleniyor. Maç günü ise yağmur ihtimali, karşılaşmanın hava şartlarının olumsuz etkilenebileceğini düşündürüyor. Meteoroloji verilerine göre, 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da yer yer sağanak yağışla birlikte akşam saatlerinde sıcaklık düşüşü öngörülüyor.

VALİLİKTEN UYARILAR GELDİ

Valilik, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle ulaşımda aksama riski ve kaygan zemin tehlikesinin artabileceği vurgulandı.

MAÇ GÜNÜ YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, maç günü Başakşehir bölgesinde yağmur ve düşük sıcaklık bekleniyor. Bu durumun, hem saha koşulları hem de tribünlerdeki izleyicilerin konforu açısından etkili olabileceği ifade ediliyor.

