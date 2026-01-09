Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Başlama Saati Değişti

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN SAATI DEĞİŞTİ

Turkcell Süper Kupa finalinde yarın gerçekleşecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin başlama saati değiştirildi. Daha önce 20.30’da başlaması beklenen karşılaşmanın saati öne alındı. TFF, derbinin yeni başlangıç saatinin 18.45 olduğunu açıkladı.

TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, “Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda daha önce 20.30’da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45’e çekilmiştir.” şeklinde bilgi verildi.

