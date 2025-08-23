Galatasaray, Fenerbahçe’ye Geçit Vermeyecek

KEREM AKTÜRKOĞLU’NU FENERBAHÇE İLE ANLAŞMAYA YAKIN OLDUĞU İDDİASI

Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu bilgisi Galatasaray’ı üzebiliyor. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz gibi önemli futbolcularının başka takımlara gitmesi durumunda, bu oyuncuların sözleşmelerine özel bir madde ekletmeyi düşünüyor. Bu madde, futbolcuların Türkiye’ye dönmeleri halinde yalnızca Galatasaray’da forma giymelerine izin verecek.

Geçtiğimiz sezon Kerem Aktürkoğlu’nu Benfica’ya gönderen Galatasaray, oyuncunun Türkiye’ye dönüşü konusunda sözleşmesine bir madde ekletmemişti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe ile anlaşmaya yaklaşması Galatasaray’ın gelecekteki oyuncu satış politikalarında değişiklik yapma kararını etkiledi.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE DİĞER FUTBOLCULARIN ALAKASI

NEOM’un ilgilendiği Barış Alper Yılmaz ile Avrupa kulüplerinden teklifler alan Gabriel Sara ve Yunus Akgün’ün muhtemel ayrılıkları, Fenerbahçe’ye gitme olasılıklarını engellemek amacıyla Galatasaray tarafından gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılılar, gelecekte yıldız futbolcularını satarken, bu oyuncuların Türk takımları arasında yalnızca Galatasaray’da oynayabilmesi şartını koşacak.