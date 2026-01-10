Galatasaray Fulham’a Gabriel Sara’yı Kolay Vermeyecek

galatasaray-fulham-a-gabriel-sara-yi-kolay-vermeyecek

Galatasaray, Premier Lig takımlarından Fulham’ın ilgisini çeken Gabriel Sara’yı bırakmaya niyetli değil. Fulham, Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda harekete geçerek, oyuncunun şartları hakkında bilgi almaya başladı.

İNGİLİZLER İNCELEMEDE

Sara ile yola devam etmeyi planlayan Galatasaray, astronomik bir teklif almadığı sürece Brezilyalı oyuncusunu kolay kolay elden çıkarmak istemiyor. Bu sezon Galatasaray formasını giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, toplamda 25 maçta görev aldı ve 2 gol ile 2 asist katkısı sağladı.

