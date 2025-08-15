Galatasaray, Günay Güvenç’le Sözleşme Uzattı

GAZİANTEPTEN GALATASARAY’A TRANSFER

Süper Lig’de son üç sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da hareketlilik devam ediyor. Davinson Sanchez’in sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı takım, bir imza daha attırdı. Galatasaray, iç transferde başarılı kalecisi Günay Güvenç ile sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli file bekçisinin sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç’in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

GALATASARAY’DAKİ BAŞARILARI

2023 yılında Gaziantep FK’dan Galatasaray’a transfer olan 34 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılı takımda toplamda 21 resmi maçta forma giydi. 500 bin euro piyasa değeri bulunan Günay, bu süreçte 19 gol yemişken, 9 maçta kalesinde gole izin vermedi.