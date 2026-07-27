Trabzonsporlu Cabral’ın Golü Dünya Kupası’nda Birinci

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Dünya Kupası'nda bir futbolcunun gol atma anı
Sidny Lopes Cabral'ın Arjantin'e attığı gol, 2026 Dünya Kupası'nın en güzel gollerinden biri olarak öne çıktı.
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Trabzonspor’un Yeşil Burun Adalı sol beki Sidny Lopes Cabral’ın 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin Milli Takımı’na attığı gol, turnuvanın en güzel golü seçildi. 23 yaşındaki futbolcunun golü, Özbekistanlı Eldor Shomurodov ve Haitili Wilson Isidor’un gollerini geride bıraktı. Yeşil Burun Adaları, normal süresi 1-1 biten maçta uzatmada Arjantin’e 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, sol beki Temmuz ayında Benfica’dan 5 yıllığına kadrosuna kattı.

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