Galatasaray İçin Kritik Şampiyonlar Ligi Süreci Başlıyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ŞOK SONUÇ

Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonunun 5. haftası geride kalırken, Galatasaray, evinde Union SG’ye 1-0 mağlup olarak üç maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmış oldu. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi’nde toplam 9 puana ulaşırken, haftayı 14. sırada tamamladı.

ZORLU FİKSTÜR BEKLEYİCİ

Galatasaray’ı kalan haftalarda zorlu bir takvim bekliyor. Sarı-kırmızılı takım, sırasıyla Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşarak üst tura çıkma mücadelesi verecek. Bu kritik karşılaşmalar, Galatasaray’ın geleceği açısından büyük önem taşıyor.

YAPAY ZEKADAN ÖNGÖRÜLER

Haftanın ardından yayımlanan yapay zeka destekli yeni bir puan tablosu projeksiyonu, takımların sezon sonunda nasıl bir sıralama alabileceğini ve ilk 8’e kalma ile play-off’a katılma olasılıklarını değerlendirdi. Galatasaray’ın sezonu 17. sırada tamamlayacağı tahmin ediliyor. Bu senaryo doğrultusunda sarı-kırmızılıların play-off’a kalma ihtimali yüzde 93 olarak hesaplanırken, ilk 8’e girme şansı ise sadece yüzde 4 seviyesinde görünüyor.

FAVORİ TAKIMLAR BELİRLENDİ

Yayımlanan analizde, Arsenal, Bayern Münih, PSG, Real Madrid, Inter, Chelsea, Manchester City ve Borussia Dortmund, lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlama ihtimali en yüksek takımlar olarak sıralandı. Bu ekiplerin performansları, lig mücadelesinde belirleyici faktörler arasında yer alıyor.

MUHTEMEL EŞLEŞMELER AÇIKLANDI

Paylaşılan projeksiyona göre Galatasaray, ligi 17. sırada tamamlarsa play-off turunda Premier League ekiplerinden Newcastle United veya Tottenham ile eşleşme ihtimali bulunuyor. Bu eşleşme, Galatasaray için büyük bir sınav niteliği taşıyacak.