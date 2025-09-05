Galatasaray, İdmanına Başladı. İlkay Gündoğan

GALATASARAY MAÇ HAZIRLIĞINA BAŞLADI

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında karşılaşacağı Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla giriş yaptı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk’un yönetimindeki idman, topla ısınma çalışması ile başladı ve ardından iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son kısmı, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maç ile tamamlandı.

İLKAY GÜNDOĞAN İLK ANTREMANINI YAPTI

Bu arada, yeni transfer İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bugün saat 17.00’de gerçekleştireceği idmanla antrenmanlarına devam edecek.