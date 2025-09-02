Galatasaray İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a Getirdi

GALATASARAY’DA YENİ GELİŞMELER

Son olarak Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katan Galatasaray, her konuda anlaşmaya vardığı İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a getirdi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan İlkay Gündoğan, ardından Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla toplamda 54 resmi maçta sahada yer alan 34 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 8 asistle katkı sağlamıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN DUYGULARI

“Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz.” diyen İlkay Gündoğan, Galatasaray’a katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu vurguladı.