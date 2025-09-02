Galatasaray, İlkay Gündoğan’la Anlaştı

GALATASARAY’IN GÜÇLENME ÇABALARI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 hedefi doğrultusunda ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile bir anlaşma gerçekleştirebildi. Kulüp, 34 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 5 milyon euro garanti ücret karşılığında 2+1 yıllık bir sözleşme önerdi. Manchester City, oyuncunun Galatasaray ile bu anlaşmayı yapması durumunda transfere onay vereceğini bildirdi.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN İSTANBUL GELİŞ PROGRAMI

İlkay Gündoğan’ın İstanbul’a ne zaman geleceği de netleşti. Yıldız futbolcunun 2 Eylül sabaha karşı özel bir uçuşla İstanbul’a iniş yapması ve sonrasında sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

TRANSFERİN ÖNEMLİ DETAYLARI

Transferin en fazla dikkat çeken yönlerinden biri oyuncunun Süper Lig’de yerli statüsünde mücadele edecek olması. Almanya Milli Takımı’nı 15 Haziran 2015’ten önce seçtiği için mevcut kurallar gereği yabancı kontenjanına dâhil edilmeyecek.