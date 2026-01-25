Galatasaray’ın Barış Alper Yılmaz’a İlgili Kötü Durumu

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 3-1’lik skorla kazandı. Sarı-kırmızılı takımda, sarı kart ceza sınırında bulunan 4 futbolcu bulunuyordu. Bu isimler arasında Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş yer alıyordu.

CEZA SINIRINA GELDİ

Karşılaşmanın 68. dakikasında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, cezalı pozisyona düştü. Bu durum, Yılmaz’ın ligin 19. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek olan Kayserispor maçında yer alamayacağı anlamına geliyor.