İmamoğlu Yolsuzluk Davasında İlk Duruşma Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan dava başlamak üzere. Ekrem İmamoğlu, tutuklanmasının ardından başkanlık görevinden uzaklaştırılırken, iddianamede birçok suçlamanın arasında örgüt yöneticisi olarak yer aldı. İhalelerde usulsüzlük yapmanın yanı sıra, metro ve İSKİ kredilerinin amacının dışında kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı iddiaları öne sürüldü. Toplanan paranın, önce CHP yönetimini ele geçirmek, ardından da İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının hedeflendiği belirtildi. 402 sanık, yarın ilk kez Silivri’de hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE AHTAPOT BENZETMESİ

İstanbul’da oluşturulan sistem, bir ahtapotun kollarına benzetilerek şemalandırıldı. Devlete milyarlarca lira zarara uğratmakla suçlanan sanıklar için binlerce yıl hapis cezası talep ediliyor. Başsavcılığın ifadesine göre, İmamoğlu’nun liderliğindeki örgüt yapılanması Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başlamış ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde genişlemiş. 142 eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

GİZLİ TANIKLARDAN YENİ GELİŞMELER

Soruşturmanın seyri, etkin pişmanlık başvurusunda bulunan 76 sanık ile gizli tanıklık yapan 15 gizli şahsın ifadeleri ile değişiklik gösterdi. Gizli tanıklara, İlke, Gürgen, Çınar, Rüzgar, Sekoya, Zeytin, Martı, Meşe, Kartal, Ladin, Doğan, Maun, Mimoza, Köknar ve Şahin kod isimleri verildi. Sanık listesinde, Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlıklarından uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık ile gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın ve sanatçı Ercan Saatçi de yer almakta.

VEKİLLER HAKKINDA DOKUNULMAZLIK KALDIRILDI

Bunun yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edildi. Savcılık, iki isimle ilgili fezleke düzenlenmesi için Ankara’ya resmi yazı gönderdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası, cezaevi karşısında bulunan duruşma salonlarında gerçekleştirilecek.

SALONUN YETERSİZLİĞİ VE SINIRLAMALAR

Türkiye’nin çok sanıklı davalarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yolsuzluk davasının başlaması için Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları kompleksinde yeni salonun kullanılması planlanıyordu; ancak inşaat çalışmaları nedeniyle ilk duruşma 1 no’lu salonda yapılacak. Bu salonun fiziksel koşulları nedeniyle avukatlara ve izleyicilere bazı kısıtlamalar getirildi. Her sanık için en fazla üç avukat hazır bulunabilecek, izleyicilere ise öncelik tutuklu sanık yakınlarına verilecek. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu davayı izleyecek gazeteci sayısı ise 25 ile sınırlandırılacak.