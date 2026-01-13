Galatasaray’ın Hedefindeki Can Armando Güner Almanya’ya Döndü

galatasaray-in-hedefindeki-can-armando-guner-almanya-ya-dondu

Süper Lig’de zirvede bulunan Galatasaray’ın transfer hedeflerinden biri olan Can Armando Güner ile ilgili önemli bir olay meydana geldi.

CAN ARMANDO ALMANYA’YA GERİ DÖNDÜ

Borussia Mönchengladbach, Galatasaray’ın transfer etmek istediği 18 yaşındaki futbolcu Can Armando Güner’in İstanbul’a gelişine olumsuz bir yanıt verdi. Alman kulübü, oyuncunun izinsiz hareket ettiği iddiasıyla resmi şikayette bulunma yoluna gidebileceğini bildirdi. Bu durum, transfer sürecinin tıkanmasına neden oldu ve Can Armando Güner, Almanya’ya geri dönme kararı aldı.

MENAJERİ FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL’DA

Sarı-kırmızılıların bu transferin şimdilik askıya alınmasının ardından, dikkat çeken başka bir gelişme yaşandı.

