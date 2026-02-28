Galatasaray’ın Juventus Başarısı Barış Alper Yılmaz’a Yaradı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off aşamasında Juventus’u eleyerek son 16’ya yükselmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar kadar Avrupa futbol camiasında da önemli bir etki yarattı. İstanbul’daki 5-2’lik galibiyetin yanı sıra, Torino’da yaşanan 3-2’lik mağlubiyetin ardından bile tur atlayabilmesi, birçok futbolcunun performanslarının detaylı bir şekilde incelenmesine yol açtı. Bu futbolculardan biri, son zamanlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz oldu.

JUVENTUS MAÇLARI REFERANS OLDU

26 yaşındaki futbolcu, Juventus karşılaşmalarında sergilediği enerjik oyun tarzıyla, hızı ve mücadeleci duruşuyla scout ekiplerinin dikkatini çekti. İstanbul’daki maçta rakip sol bekleri zor anlar yaşatan Yılmaz, ofansif katkılarının yanı sıra savunmada da ekibine büyük destek sağladı.