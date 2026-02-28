İbrahim Tatlıses Miras Konusunu Sert Sözlerle İlan Etti

Türk müziğinin unutulmaz ismi İbrahim Tatlıses ile çocukları arasındaki çatışma hala devam ediyor. “İmparator” lakabıyla anılan ünlü sanatçı, kızı Dilan Çıtak ve büyük oğlu Ahmet Tatlı’ya yönelik son söylemleriyle magazin camiasında büyük yankı uyandırdı. Evlatlarına karşı sert bir tutum sergileyen Tatlıses, miras meselesine dair kararlarını oldukça ağır sözlerle duyurdu. Tatlıses, bu iki isme mirasından pay vermeyeceğini şu ifadelerle dile getirdi: “Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım.” Tatlıses’in bu katı tutumunun arkasında, çocuklarının bu mirası hak etmediğine dair inancı bulunuyor. Ünlü sanatçı, maddi varlığını dahi bu isimlerle paylaşmak istemediğini belirtirken, her iki çocuğun da sergiledikleri tavırlarla buna “layık olmadıkları” görüşünü savundu.

ÇOCUKLARDAN TEPKİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Show TV’ye konuşan Dilan Çıtak, babasının kararını yorumladı. “İbrahim Tatlıses’e karşı olmadım, onun bana olan tavrına karşıyım” diyen Çıtak, babasına sağlık dileklerini iletti. “İbrahim Tatlıses’i affettim ama o kendisini affettirmiyor” sözleriyle ifade bulan Çıtak, kişisel bir hesaplaşma içinde olmadığını vurguladı. Kariyeriyle ilgili kendisine yöneltilen şöhretini sadece soyadına bağlayan eleştirilere itiraz ettiğini belirtti. Küslük döneminde bazı çevrelerin işlerine müdahale ettiğini savunan Çıtak, bu olumsuz sürecin direkt olarak babasından kaynaklanmadığını ifade etti. “Polat Yağcı’nın masasında otururken İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın arayıp, ‘İdo’ya yapmadığın yatırımı o kıza yapmayacaksın’ dediğini biliyorum” açıklamasını yaptı.

KABUL ETMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Babasıyla olan ilişkisini genç yaşta keşfettiğini belirten Çıtak, “Hiçbir zaman ‘beni kabul et’ diye bir talebim olmadı. Her zaman geri durdum ve hiçbir zaman İbrahim Tatlıses’in kızı olmaktan gurur duymadım” dedi. Kamuoyuna yapılan açıklamanın ardından hayatında ani bir değişim yaşandığını dile getiren şarkıcı, “Çok güzel bir hayatım varken bir anda ‘Dilan benim kızım’ açıklamasını yaptı. Beni yanına çağırdı, fotoğraflar çekildi. ‘Nüfusumuza alıyoruz’ dendi.” ifadeleriyle süreci aktardı.

MİRASTAN VAZGEÇMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Dilan Çıtak, babasının sağlık durumu hakkında endişelerini dile getirerek, “İlaçlarının verilmediğini düşünüyorum. Yanındayken de ilaçlarının verilmediğine şahit oldum. Yanında duran insanların İbrahim Tatlıses’in sağlığıyla işi yok. Yanındaki insanların derdi, İbrahim Tatlıses’in parası” dedi. Miras konusundaki tutumunu ise “Mirastan vazgeçmeyeceğim” sözleriyle açıkça ifade etti.

AHMET TATLISES’TEN YANIT

Diğer yandan Ahmet Tatlıses, babasının açıklamalarına karşılık verdi. Oğul Tatlıses, “Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey’in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlıklar ona bunları söyletiyor” diyerek olayların sağlıkla bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Babasıyla görüşmesinin engellendiğini savunan Ahmet Tatlıses, mal varlığına ilişkin beyanların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. “Çok yalanlar söylüyor. Mal-mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onların dışında kalanlar, özellikle kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor” dedi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA UYARILARDA BULUNDU

Sağlığıyla alakalı değerlendirmelerinde devam eden Ahmet Tatlıses, “Demans başlangıcı olabilir, unutkanlık durumları bunun göstergesi” ifadelerini kullandı. Sanatçının yoğun konser temposunun da etkisini dile getiren Ahmet Tatlıses, “Konserlerde İbrahim Tatlıses’i tuvalete bile göndermiyorlar. İlaç veriyorlar tuvalete gitmesin diye. Yardımcısı zaten nikahlı eşi. Etrafı o paraları cebine indiriyor. Hem evlatlarına hem de kendisine haksızlık ediyor” şeklinde konuştu.