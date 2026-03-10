İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD’ye Sert Uyarı

iran-disisleri-bakani-arakci-den-abd-ye-sert-uyari

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı dikkate aldı. Arakçi, “Halkımıza karşı HIMARS sistemlerini konuşlandırmak için komşularımızın topraklarını kullandığınızı ve anlaşılan bir tuzdan arındırma tesisinin bulunduğu alanı da buna dahil ettiğinizi kabul ettiğiniz için teşekkürler CENTCOM” şeklinde bir yanıt verdi.

KİMSE ŞİKAYET ETMEMELİ

Ayrıca Arakçi, “Güçlü füzelerimiz misilleme kapsamında bu sistemleri nerede olursa olsun yok ederse kimse şikayet etmemeli” sözleriyle tehditlerde bulundu. CENTCOM’un sosyal medya hesabında ise “ABD Ordusuna ait Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri, İran rejimine karşı muharebede benzersiz derin saldırı kabiliyeti sağlıyor” ifadesine yer verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray’ın Liverpool Maçında Seyirci Yasağı Onaylandı

Galatasaray'ın Liverpool karşısında İngiltere'deki maçında aldığı ceza için yaptığı itiraz kabul edilmedi.
Gündem

Putin: Avrupa’ya Doğal Gaz Sevkiyatında Yeni Stratejiler

Vladimir Putin, Orta Doğu'daki ABD, İsrail ve İran gerilimlerinin enerji piyasasını etkilediğini belirterek, Avrupa ile petrol ve doğalgaz tedarikinde iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.
Gündem

Niğde’de Doğal Gaz Patlaması: 16 Yaralı Durumu İyi

Niğde'deki bir apartmanda doğal gaz patlaması sonucu 16 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Olayın ardından bölgeye acil sağlık ekipleri yönlendirildi.
Gündem

İstanbul’da Şubat Ayında Hava Kirliliği Artışı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin araştırmasına göre, İstanbul'daki hava kirliliği geçtiğimiz Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 yükseldi.
Gündem

Onuachu İle Trabzonspor Farkı İkiye Çıkardı

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.