İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD’ye Sert Uyarı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı dikkate aldı. Arakçi, “Halkımıza karşı HIMARS sistemlerini konuşlandırmak için komşularımızın topraklarını kullandığınızı ve anlaşılan bir tuzdan arındırma tesisinin bulunduğu alanı da buna dahil ettiğinizi kabul ettiğiniz için teşekkürler CENTCOM” şeklinde bir yanıt verdi.

KİMSE ŞİKAYET ETMEMELİ

Ayrıca Arakçi, “Güçlü füzelerimiz misilleme kapsamında bu sistemleri nerede olursa olsun yok ederse kimse şikayet etmemeli” sözleriyle tehditlerde bulundu. CENTCOM’un sosyal medya hesabında ise “ABD Ordusuna ait Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri, İran rejimine karşı muharebede benzersiz derin saldırı kabiliyeti sağlıyor” ifadesine yer verildi.