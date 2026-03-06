Galatasaray’ın Liverpool Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

galatasaray-in-liverpool-macinin-bilet-fiyatlari-aciklandi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü İngiltere’nin Liverpool takımını ağırlayacak. Bu heyecan verici karşılaşmanın biletleri öncelikle Sarı-kırmızılı kulübün GSPlus Premium üyeleri ve GSPara kredi ile banka kartı sahiplerine satışa sunuluyor. Futbolseverler, biletlerini Passo uygulaması ve online platform üzerinden edinebiliyor.

MÜSABAKANIN BİLET FİYATLARI

Bilet fiyatları şu şekilde belirlenmiş durumda: Premium bilet 50 bin lira, Delux bilet 48 bin lira, Lux bilet 46 bin lira, Classic bilet 44 bin lira. Ayrıca, 1. kategori bilet 30 bin lira, 2. kategori bilet 27 bin 500 lira, 3. kategori bilet 25 bin lira, 4. kategori bilet 22 bin 500 lira, 5. kategori bilet 21 bin lira, 6. kategori bilet 18 bin lira, 7. kategori bilet 17 bin lira, 8. kategori bilet 12 bin lira, 9. kategori bilet 10 bin lira, 10. kategori bilet 2 bin 700 lira ve 11. kategori bilet 2 bin 300 lira olarak satışa sunuluyor.

