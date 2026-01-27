Galatasaray’ın Manchester City Maç Kadrosu Açıklandı

galatasaray-in-manchester-city-mac-kadrosu-aciklandi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE HAZIRLIK!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin sekizinci ve son haftasında 28 Ocak Çarşamba günü Manchester City ile yapacağı karşılaşma için İngiltere’ye hareket etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği hazırlıkların ardından Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı’ndan özel uçakla Manchester’a uçtu.

TARAFTARLA BULUŞMA!

Özel uçuş öncesinde havalimanında Galatasaraylı oyunculardan Mauro Icardi ve Lucas Torreira, kendilerini destekleyen taraftarlarla bir araya gelerek imza ve fotoğraf taleplerini geri çevirmedi. Bu sıcak karşılaşma, oyuncuların taraftarla olan bağını bir kez daha pekiştirdi.

MAÇ KADROSUNDAKİ İSİMLER!

Galatasaray’ın Manchester City maçı için belirlediği aday kadroda ise şu futbolcular yer alıyor: Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo, Mario Lemina.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Ve ABD Arasında Tatbikat Ve Gerilim Artıyor

ABD Hava Kuvvetleri, İran ile yaşanan gerginliklerin sürdüğü bir dönemde Orta Doğu'da hava tatbikatı yapacağını açıkladı. İran da Hürmüz Boğazı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.
Gündem

Harry Fırtınası Niscemi’yi Vurdu: 1500 Kişi Tahliye Edildi

Harry fırtınası İtalya'yı etkisi altına aldı; Sicilya'da aşırı yağışlar toprak kaymalarına yol açtı. Evler ve araçlar kayalıklardan aşağıya yuvarlandı.
Gündem

Bartın’da Aile İçinde Tartışma Kanlı Sonuçlandı

Bartın'da, bir çift arasındaki kargaşa ölümle sona erdi. Adam, tartışma sonrası karısını tüfekle vurduktan sonra kendi hayatına son verdi.
Gündem

Halit Ergül’ün Yeni Otelinde Usulsüzlük Tespit Edildi

Bolu'daki Grand Kartal otelindeki yangın faciasının ardından, otel sahibi Halit Ergül'ün yeni usulsüzlükleri belirlendi; bir otelinin inşaatı mühürlendi, diğerinin turizm belgesi iptal edildi.
Gündem

Beşiktaş Abramham’ın Aston Villa ile Görüşmelere Başladı

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile müzakerelere başladığını duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.