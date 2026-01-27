Galatasaray’ın Manchester City Maç Kadrosu Açıklandı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE HAZIRLIK!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin sekizinci ve son haftasında 28 Ocak Çarşamba günü Manchester City ile yapacağı karşılaşma için İngiltere’ye hareket etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği hazırlıkların ardından Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı’ndan özel uçakla Manchester’a uçtu.

TARAFTARLA BULUŞMA!

Özel uçuş öncesinde havalimanında Galatasaraylı oyunculardan Mauro Icardi ve Lucas Torreira, kendilerini destekleyen taraftarlarla bir araya gelerek imza ve fotoğraf taleplerini geri çevirmedi. Bu sıcak karşılaşma, oyuncuların taraftarla olan bağını bir kez daha pekiştirdi.

MAÇ KADROSUNDAKİ İSİMLER!

Galatasaray’ın Manchester City maçı için belirlediği aday kadroda ise şu futbolcular yer alıyor: Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo, Mario Lemina.