Galatasaray’ın Manchester City Maçı Kadrosu Duyuruldu

galatasaray-in-manchester-city-maci-kadrosu-duyuruldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son hafta karşılaşmasında, İngiliz temsilcisi Manchester City ile Türk ekibi Galatasaray, karşı karşıya gelecek. Manchester City’nin ev sahipliğindeki Etihad Stadyumu’nda, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00’te başlayacak olan bu önemli maç öncesinde, Galatasaray kamp kadrosunu belirledi.

YUNUS VE SINGO KADRODA

Galatasaray’da, 28 Ocak’ta oynanacak Manchester City maçı öncesinde Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle Salı günü yapılan son antrenmana katılmadı. Kulüp doktorunun ve teknik heyetin kararı doğrultusunda, milli futbolcu Manchester City takımına alındı. Ayrıca, 22 Kasım’da gerçekleşen Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Wilfred Singo, o tarihten bu yana süren tedavisinin ardından takıma döndü. Singo, takımla birlikte antrenman yaparak Manchester City maçının kadrosunda kendine yer buldu.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray’ın Manchester City ile oynayacağı maçta forma giyecek olan isimler ise şu şekilde sıralandı: Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo ve Mario Lemina.

GALATASARAY YOLA ÇIKTI

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği hazırlıkların ardından, Galatasaray kafilesi özel bir uçakla Manchester’a gitti. İstanbul Havalimanı’nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi ve Lucas Torreira, hayranlarıyla fotoğraf çektirip imza vererek onlara unutulmaz bir an yaşattı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İskenderun Limanı’nda Uyuşturucu Operasyonu Başlatıldı

İskenderun'daki limanda, bir konteynerde gizlenmiş 1 milyon 392 bin uyuşturucu hap bulundu. Yaklaşık 560 milyon TL değerindeki uyuşturucu için 3 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Haseke’de YPG’li Teröristler Hendek Kazıyor

Suriye'nin Haseke ilindeki ateşkes 15 gün uzatıldı, ancak YPG'li teröristlerin yine hendek kazıp kum torbalarıyla mevzi oluşturduğu gözlemlendi.
Gündem

Okan Buruk’tan Manchester City Maçı Öncesi Değerlendirmeler

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacakları kritik maçı kazanarak son 16'ya yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.
Gündem

Alçak Dünya Yörüngesinde Kriz İhtimali Artıyor

Dünya yörüngesinde biriken uydu ve uzay çöpü, olası çarpışmalar sonucu ciddi tehlikeler oluşturuyor. Bu durum, zincirleme kazalara ve felaket senaryolarına yol açabilir.
Gündem

Galatasaray’ın Manchester City Maçı Kadrosu Belli Oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaşacağı maç için kadrosunu açıkladı. Maçta yer alacak oyuncular merakla bekleniyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.