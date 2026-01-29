Galatasaray’ın Manchester City Maçındaki Şaşırtıcı Olay

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin sekizinci hafta mücadeleinde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Manchester City ile 2-0’lık skorla ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip, 36 takımlı grup aşamasını 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna yükselmeyi başardı. Manchester City ve Galatasaray arasındaki maça İngiliz basınında önemli yer ayrıldı. İşte bu dev karşılaşmayı değerlendiren yorumlar…

GÜNDOGAN VE SANE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

“Üç yıl önce bu turnuvada City’yi şampiyonluğa taşıyan kaptan İlkay Gündoğan, ev sahibi taraftarlar tarafından büyük bir coşku ile karşılandı; ayrıca geri dönen Leroy Sane de aynı şekilde karşılandı. Ancak, iki oyuncudan da oyunun akışını etkileyen bir performans gelmedi.”

HAALAND’AN GOLLÜ GALİBİYET

“Erling Haaland’ın attığı açılış golü ve Rayan Cherki’nin sağladığı ikinci gol ile Manchester City, Galatasaray’ı yenerek son 16’ya yükseldi. Ancak, 36. dakikada Jeremy Doku’nun Davinson Sanchez ile yaşadığı mücadele sonrası sakatlanması üzücü bir durum oldu.”



“City, maçın ilk yarısında işini bitirdi. Haaland, yılın başından bu yana ilk kez açık oyundan gol buldu ve Rayan Cherki, güzel bir organizasyon sonrasında ikinci golü attı. Her iki gol de, sakatlanmak zorunda kalan Jeremy Doku tarafından hazırlandı.”