Galatasaray’ın Osimhen ile Turu Hak Edinmesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme rövanşında İtalyan takımı Juventus ile karşılaştı ve uzatmalara giden bu mücadelede 3-2’lik yenilgi aldı. İlk maçta 5-2’lik galibiyetle avantajı elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte son 16 turuna adını yazdırdı.

MAÇIN OYUNCUSU: OSIMHEN

Galatasaray’ın 105+1. dakikada kaydettiği ilk golü atan Victor Osimhen, maçın en değerli oyuncusu olarak seçildi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Osimhen, “Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı. Juventus’u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik,” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA MESAJ

Taraftarlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Osimhen, “En zor anda bile taraftar yanımızdaydı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Gerideyken bile bize destek olmayı bırakmadılar. Onlar sayesinde turu atladık diyebiliriz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var ve her adımda yanımızda olacaklarına eminiz,” dedi.