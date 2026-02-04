Galatasaray’ın Oulai Transferindeki Hamlesi Büyüyor

galatasaray-in-oulai-transferindeki-hamlesi-buyuyor

Christ Inao Oulai Transferinde Sıcak Gelişmeler

Galatasaray ile Trabzonspor arasında, genç futbolcu Christ Inao Oulai’nın transferine yönelik önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor’da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY’DAN 25 MİLYON EUROLUK YENİ TEKLİF

Galatasaray yönetiminin, Oulai için 25 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi. Yapılan görüşmelerde, Galatasaray Başkanı, Trabzonspor Başkanı’yla bir araya geldi. Bu görüşmelerde Trabzonspor tarafından alınan yanıt dikkat çekti.

“SEZON SONU GÖRÜŞELİM”

Trabzonspor Başkanı’nın, “Teklif yapmayın, sezon sonunda görüşelim” açıklaması üzerine, transfer görüşmelerinin şimdilik sona erdiği bildirildi. Trabzonspor’un Oulai’yi sezon sonuna dek kadrosunda tutma konusunda kararlı olduğu, bu nedenle Galatasaray’ın da transfer dosyasını kapattığı ifade edildi. Transferin geleceği, sezon sonunda yeniden değerlendirilmek üzere masaya yatırılacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri İmar Raporu Açıklandı

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin etkilerini azaltmak için son üç yılda 3,6 trilyon lira kamu harcaması yapıldığı açıklandı.
Gündem

Borç Yapılandırma Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

BDDK, kredi kartı ve nakit kredi borçları için 48 ay vadeli yapılandırma imkanı sundu. Borçlulara 3 ay süre tanındı ve borçların tek bankada toplanması veya düşük faizli kredi kullanımı mümkün.
Gündem

Hazine Ve Maliye Bakanlığı’ndan Arsa Satış Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 farklı şehirde arsa satışına başladığını duyurdu. Bu işlem, bölgesel gelişimi desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.
Gündem

Bakır Yatırımı Tehlikeleri Uzmanlardan Uyarı Geldi

Değerli metallerdeki artış, niteliksiz metallere de yansıdı. Bakır fiyatları 550 liradan 3 bin 500 liraya fırladı, fakat uzmanlar bu fiyatların sürdürülebilir olmadığını belirtiyor.
Gündem

Sakız Adası’ndaki Trajik Deniz Kazasında 15 Ölü

Çeşme yakınlarında mülteci taşıyan bir tekne, Yunan Sahil Güvenlik botuyla çarpıştı. Olayda 15 kişi yaşamını yitirirken, 24 kişi de yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.