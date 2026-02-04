Galatasaray’ın Oulai Transferindeki Hamlesi Büyüyor

Christ Inao Oulai Transferinde Sıcak Gelişmeler

Galatasaray ile Trabzonspor arasında, genç futbolcu Christ Inao Oulai’nın transferine yönelik önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor’da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY’DAN 25 MİLYON EUROLUK YENİ TEKLİF

Galatasaray yönetiminin, Oulai için 25 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi. Yapılan görüşmelerde, Galatasaray Başkanı, Trabzonspor Başkanı’yla bir araya geldi. Bu görüşmelerde Trabzonspor tarafından alınan yanıt dikkat çekti.

“SEZON SONU GÖRÜŞELİM”

Trabzonspor Başkanı’nın, “Teklif yapmayın, sezon sonunda görüşelim” açıklaması üzerine, transfer görüşmelerinin şimdilik sona erdiği bildirildi. Trabzonspor’un Oulai’yi sezon sonuna dek kadrosunda tutma konusunda kararlı olduğu, bu nedenle Galatasaray’ın da transfer dosyasını kapattığı ifade edildi. Transferin geleceği, sezon sonunda yeniden değerlendirilmek üzere masaya yatırılacak.