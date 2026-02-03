Galatasaray’ın Portekizli Genç Yıldızla Anlaşma Sağladığı Belirtildi

SÜPER LİG’DE GALATASARAY’DAN TRANSFER HAMLESİ

Süper Lig’de zirvede bulunan Galatasaray, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye yönelik hamlelerine devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk’un liderliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde sarı-kırmızılı takım, gözlerini Portekiz’deki genç yeteneklere çevirmiş durumda.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray, hedeflediği futbolcu ile anlaşma sağladı. Bu transfer, takımın kadrosunu daha da derinleştirecek ve sezonun kalan kısmında etkili bir performans sergilemesine katkı yapacak.

