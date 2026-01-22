Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Olası Rakipleri Belli Oldu

Galatasaray, Rams Park’ta Atletico Madrid ile 1 puan alarak Şampiyonlar Ligi’nde 8. maçlar öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta gerçekleşecek Manchester City karşılaşması öncesinde üst turu neredeyse garantilemiş durumda. Ayrıca, eğer ilk 24’e kalırlarsa, karşılaşacakları rakiplerin olasılıkları da netleşmeye başladı.

İHTİMALLER BELİRLENİYOR

Ülke puanı hesaplamalarının verilerine göre, 7. hafta maçlarının ardından Galatasaray’ın play-off turunda en olası rakipleri belirlendi. Analizlere göre, sarı-kırmızılıların en muhtemel rakibi yüzde 17,71 ile Newcastle United olarak öne çıkıyor. İkinci sırada yüzde 12,38 ihtimalle Inter bulunuyor, üçüncülükte ise Borussia Dortmund yüzde 10,59 ile yer alıyor. Dördüncü sırada yüzde 10,29 ihtimali olan Atalanta, beşinci sırada ise Chelsea yüzde 8,56 ile kendisine yer buluyor. Juventus ile eşleşme ihtimali yüzde 8,41, Sporting CP ise yüzde 7,93 ile yedinci sırada yer alıyor. Paris Saint-Germain’in olası bir rakip olma ihtimali yüzde 5,35 iken, Tottenham Hotspur yüzde 4,55 ile dokuzuncu sırada yer almakta. İlk 10’u tamamlayan ekip ise yüzde 4,29 ihtimalle Atletico Madrid oldu.

SENARYOLAR MANCHESTER CITY MAÇI SONRASI ŞEKİLLENECEK

Galatasaray’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri, Manchester City ile oynanacak maçın sonucuna bağlı olarak şekilleniyor. Sarı-kırmızılıların alacağı sonuca göre, karşılaşma ihtimali en yüksek ekipler netleşiyor. Eğer City karşısında galibiyet elde edilirse, Galatasaray’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri; Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Marsilya olarak öne çıkıyor. Manchester City ile beraberlik durumu söz konusu olduğunda ise bu sefer Inter, Newcastle United ve Borussia Dortmund ile karşılaşma olasılıkları artıyor. Eğer Galatasaray, City karşısında mağlup olursa, play-off turunda en zorlu rakipler Newcastle United, Inter ve Atalanta olacak.