Ramazan Döneminde Siber Dolandırıcılığa Dikkat Edin

Ramazan döneminde bile faaliyette olan dolandırıcılar, sahte bağış bağlantıları ile siber suç işlemeye devam ediyor. Vatandaşların manevi hislerini istismar eden bu kişiler, mesaj yöntemi ile harekete geçiyor. Gelen SMS’lerde yer alan linklere tıklayan vatandaşların telefonlarına kısa sürede sızarak istediklerini yapabiliyorlar. Özellikle “İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir” şeklindeki mesajlar, merak oluşturarak sahte sitelere yönlendirme amacı güdüyor.

SAKIN TIKLAMAYIN

Mesaj içerisindeki linke tıklayan kullanıcılar, oltalama yöntemine maruz kalarak kişisel bilgilerini bilinçsiz bir şekilde dolandırıcılara vermiş oluyorlar. Bilişim uzmanları, dolandırıcıların elde ettikleri verilerle kredi başvurusu yapabildiğini ve GSM hatları çıkarabildiğini, ayrıca çeşitli platformlarda işlemler gerçekleştirebildiğini belirtmekte.

