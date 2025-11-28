Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Performansı Değerlendirildi

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SON DURUM

Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonunun 5. haftası sona ererken, Galatasaray, evinde Union SG’ye 1-0’lık skorla mağlup olarak üç maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi’nde toplamda 9 puana ulaştı ve haftayı 14. sırada tamamladı.

KRİTİK FİKSTÜR BEKLİYOR

Galatasaray’ı kalan haftalarda oldukça zorlu bir fikstür beklediği görülüyor. Sarı-kırmızılı ekip, sonraki karşılaşmalarında sırasıyla Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile mücadele edecek ve bu maçlar, üst tura geçmek için büyük öneme sahip.

TAHMİNLERDE HAREKETLİLİK

Haftanın ardından bir araştırma firması, yapay zeka destekli yeni bir puan tablosu projeksiyonu yayımladı. Bu analizde, sezonun 8. haftasında olası sıralamaların yanı sıra takımların ilk 8’e kalma ve play-off’a katılma olasılıkları ele alındı.

PLAY-OFF ŞANSI HESAPLANDI

Tahminlere göre Galatasaray’ın sezonu 17. sırada tamamlaması öngörülüyor. Bu senaryoda, sarı-kırmızılıların play-off’a kalma ihtimalinin yüzde 93 olarak hesaplandığı ifade ediliyor. İlk 8’e girme şansının ise oldukça az, sadece yüzde 4 seviyesinde olduğu belirtiliyor.

İLK 8’DEKİ FAVORİLER

Yapılan analizde, Arsenal, Bayern Münih, PSG, Real Madrid, Inter, Chelsea, Manchester City ve Borussia Dortmund’un, lig aşamasını ilk 8 içinde bitirme ihtimali en yüksek takımlar olarak sıralandığı gözlemleniyor.

MUHTEMEL EŞLEŞMELER

Paylaşılan projeksiyona göre, Galatasaray, ligi 17. sırada tamamlaması durumunda play-off turunda Premier League ekiplerinden Newcastle United veya Tottenham ile eşleşme ihtimaline sahip olacak.