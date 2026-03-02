Galatasaray’ın Yıldız İsim İçin İspanyol İddiası

galatasaray-in-yildiz-isim-icin-ispanyol-iddiasi

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Yaser Asprilla hakkında İspanyol basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Girona’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Kolombiyalı kanat oyuncusunun, sarı-kırmızılı ekipte istenen etkiyi yaratamamasının ardından yeni bir yönlendirmeye tabi tutulacağı iddia edildi.

REKOR TRANSFERDE HAYAL KIRIKLIĞI

Sezon başlangıcında Watford’dan 18 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Girona’ya transfer edilen Asprilla, burada sergilediği performansla beklenen seviyenin oldukça gerisinde kaldı. Bu durum sonrasında gelişim göstermesi için Galatasaray’a yönlendirilen 22 yaşındaki futbolcu için İspanyol kulübünün sabrının kalmadığı dile getiriliyor.

GİREN YOLU KAPANIYOR

Haberde, Girona yönetiminin rekor bir bedelle kadrosuna dahil ettiği genç yeteneğe olan güvenini tamamen kaybettiği ve oyuncunun takım içindeki geleceğinin olmadığı ifadesi yer aldı. Bu koşullar altında Asprilla’nın futbol kariyerinde bir sonraki durağının yeniden İngiltere olacağı öne sürülüyor.

