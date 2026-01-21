Galatasaray Inao Oulai İçin Rekor Teklifte Bulundu

Trabzonspor’un genç yeteneği Inao Oulai için Galatasaray tarafından resmi bir teklif yapıldı. Sarı-Kırmızılılar, Fildişili futbolcu için 20 milyon Euro nakit ve Ahmed Kutucu’nun takasını içeren büyük bir teklif sundu. Ancak Trabzonspor yönetimi bu teklifi anında reddetti.

TÜRKİYE’DE “50 MİLYON EURO” KISITLAMASI

Bordo-Mavili yönetim, Inao Oulai’nin iç piyasadaki rakip takımlara transfer olmasına izin vermeyeceğini belirtiyor. Trabzonspor’un, oyuncuyu Süper Lig’den bir kulübe satmaması adına belirlediği caydırıcı bonservis bedelinin 50 milyon Euro olduğu bilgisi edinildi.