Galatasaray Inao Oulai İçin Rekor Teklifte Bulundu

galatasaray-inao-oulai-icin-rekor-teklifte-bulundu

Trabzonspor’un genç yeteneği Inao Oulai için Galatasaray tarafından resmi bir teklif yapıldı. Sarı-Kırmızılılar, Fildişili futbolcu için 20 milyon Euro nakit ve Ahmed Kutucu’nun takasını içeren büyük bir teklif sundu. Ancak Trabzonspor yönetimi bu teklifi anında reddetti.

TÜRKİYE’DE “50 MİLYON EURO” KISITLAMASI

Bordo-Mavili yönetim, Inao Oulai’nin iç piyasadaki rakip takımlara transfer olmasına izin vermeyeceğini belirtiyor. Trabzonspor’un, oyuncuyu Süper Lig’den bir kulübe satmaması adına belirlediği caydırıcı bonservis bedelinin 50 milyon Euro olduğu bilgisi edinildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Van’da Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Gevaş ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Sapanca’da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 27 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, biri ölü, 27 kişi yaralandı. Kazaya bir yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobil karıştı.
Gündem

Yıldız Tilbe Gazze İçin 300 Bin Dolar Yardım Yaptı

Yıldız Tilbe, Gazze’ye iki çadır kent kurulması için 300 bin dolarlık bağışta bulundu. Bu katkı, bölgede ihtiyaç duyulan desteği sağlamayı hedefliyor.
Gündem

Balıkesir Sındırgı’da Art Arda Depremler Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde üst üste meydana gelen depremler, 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde kaydedildi. İlk sarsıntı saat 23.11'de, ikincisi ise 23.28'de gerçekleşti.
Gündem

Galatasaray’da Lucas Torreira Sakatlık Yaşadı

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Atletico Madrid karşılaşmasında sakatlanarak 88. dakikada İlkay Gündoğan ile değiştirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.