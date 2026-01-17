Galatasaray İtalya’da İki Yıldız İçin Kolları Sıvadı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun İtalya’daki transfer görüşmeleri devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, iki önemli futbolcuyu transfer listesine almış durumda. Orta saha takviyesi hedefi doğrultusunda her gün birçok isimle görüşen Galatasaray’ın öncelikleri netleşmiş durumda. İtalya’da menajer George Gardi ile birlikte görüşmelerini sürdüren Kavukcu, Türkiye’ye başarısız dönmek istemiyor. Özellikle Hakan Çalhanoğlu ve Youssouf Fofana’nın transferlerine odaklanmış durumda.

TAKIMIN HEDEFİ

Ancak birçok sorun hâlâ çözülmeyi bekliyor. Ara transfer döneminin klasik sorunlarıyla karşılaşan Sarı-Kırmızılılar, iki kulübü de istedikleri seviyeye getirmekte zorlanıyor. 27 yaşındaki Fofana’nın transfer görüşmesine onay verilmiş olsa da, Milan’ın 40 milyon Euro’luk bonservis talebi ve oyuncunun Türkiye’ye gelme isteksizliği süreci zorlaştırıyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kavukcu ve Gardi, Milan’ın talep ettiği bonservis bedelini 20-25 milyon Euro seviyelerine çekmek için çabalarını sürdürürken, Fofana’yı ikna etmenin yollarını da arıyor. Aksi takdirde, bu oyuncu için umutlar tükenebilir ve listeye alınan alternatif isimler üzerinde daha fazla yoğunlaşma yaşanabilir.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk’un kadrosunda görmek istediği Hakan Çalhanoğlu konusundaki sıkıntılar da yeniden gündeme geldi. Inter, 31 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde bırakma niyetinde değil ve bu amaçla 30 milyon Euro gibi yüksek bir bedel talep ediyor. Galatasaray ise bu transferi 12-15 milyon Euro’luk bir ödeme ile tamamlamak istiyor. Hakan’ın Galatasaray’a “Evet” demesi, Sarı-Kırmızılıların en büyük avantajı olarak değerlendiriliyor. Ancak Inter yönetimi, yaz ayındaki müzakerelerdeki avantajı koruyor; zira milli futbolcunun bir yıl daha kontratı bulunuyor. Her iki tarafı da memnun edecek bir çözüm için en kısa sürede yeniden bir araya geleceği bildiriliyor.