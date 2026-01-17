Kasımpaşa’dan Fenerbahçe’ye Üçüncü Transfer Duyurusu

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Fenerbahçe’den üçüncü transferini gerçekleştirdi. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un ardından Rodrigo Becao, lacivert-beyazlı takımın formasını giyecek. Fenerbahçe, Becao’nun Kasımpaşa’ya kiralanmasına ilişkin açıklamayı resmi olarak TFF’ye iletti. Sarı-lacivertli ekip, daha önce İrfan Can Eğribayat’ı da Samsunspor’a göndermişti.

8,3 MİLYON EURO TRANSFER ÜCRETİ

Fenerbahçe, 2023 yazında 8 milyon 300 bin euro bonservis bedeliyle Udinese’den kadrosuna kattığı 29 yaşındaki savunmacı Becao, sarı-lacivertli forma altında 38 maçta oynayıp 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı. Kasımpaşa’nın teknik direktörü Belözoğlu, bu süreçte takımla çıktığı üç maçta galibiyet elde edemedi. Kasımpaşa, yarın İstanbul’da Antalyaspor’u karşılayacak. Yeni transferlerin, süre verilmesi durumunda Kasımpaşa formasıyla ilk maçlarına çıkmaları bekleniyor.