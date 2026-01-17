İstanbul’daki Uyuşturucu Soruşturmasında Ümit Karan Tutuklandı

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLAMALAR

İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması neticesinde gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Karan’ın, “uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran” suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

ÜMİT KARAN’IN HAKİMLİK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan, Ümit Karan’ın hakimlik ifadesinin bir kısmı basına yansıdı. Karan, nöbetçi hakimlikteki ifadesinde “20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm sevgili olduğum Ş’nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

“UYUŞTURUCUYU KABUL ETMEM”

Karan, gece hayatının olduğunu ancak uyuşturucu kabul etmediğini vurgulayarak, “Başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok, bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı.” şeklinde konuştu.