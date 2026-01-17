İstanbul’daki Uyuşturucu Soruşturmasında Ümit Karan Tutuklandı

istanbul-daki-uyusturucu-sorusturmasinda-umit-karan-tutuklandi

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLAMALAR

İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması neticesinde gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Karan’ın, “uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran” suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

ÜMİT KARAN’IN HAKİMLİK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan, Ümit Karan’ın hakimlik ifadesinin bir kısmı basına yansıdı. Karan, nöbetçi hakimlikteki ifadesinde “20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm sevgili olduğum Ş’nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

“UYUŞTURUCUYU KABUL ETMEM”

Karan, gece hayatının olduğunu ancak uyuşturucu kabul etmediğini vurgulayarak, “Başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok, bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı.” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’tan Erdoğan’a Gazze Barış Kurulu Daveti

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürütülecek ateşkesin ikinci aşaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze Kurulu'na davet etti.
Gündem

Galatasaray İtalya’da İki Yıldız İçin Pazarlık Yapıyor

Galatasaray, İtalya'da Abdullah Kavukcu önderliğinde Milan'dan Fofana ve Inter'den Hakan Çalhanoğlu ile transfer görüşmeleri yaptı. Hakan Çalhanoğlu, teklife yanıt verdi.
Gündem

Kasımpaşa’dan Fenerbahçe’ye Üçüncü Transfer Duyurusu

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun Kasımpaşa'ya kiralanması işlemini resmi olarak TFF'ye duyurdu.
Gündem

IFAB’dan Önemli Değişiklik: Duran Toplarda Geri Sayım

Futboldaki zaman kayıplarını azaltmak amacıyla IFAB, kalecilere yönelik 8 saniye kuralını uyguladı. Şimdi taç ve kale vuruşlarına yönelik de geri sayım önerisi değerlendiriliyor.
Gündem

Akaryakıt Fiyatlarında Beklenen İndirim Gerçekleşti

Araç sahipleri, jeopolitik gerginlikler ve döviz dalgalanmaları nedeniyle değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatlarını dikkatle izlemekte. Son günlerde hem zam hem de indirim haberleri geldi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.