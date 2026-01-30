Galatasaray Juventus Maçlarının Tarihleri Belirlendi

Galatasaray, UEFA tarafından gerçekleştirilen bir duyuruya göre, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nin son 16 play-off aşamasında İtalyan temsilcisi Juventus ile karşılaşacak. İlk karşılaşma, 17 Şubat Salı günü saat 20.45’te İstanbul’daki stadyumda gerçekleşecek. Rövanş müsabakası ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00’te Juventus’un sahasında oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı belirlenmiş durumda. 17 Şubat Salı günü saat 20.45’te Galatasaray ile Juventus’un yanı sıra, saat 23.00’te Monaco ile Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ile Atalanta ve Benfica ile Real Madrid arasındaki diğer karşılaşmalar da yapılacak.

ROVANŞ MAÇLARI PROGRAMI

Rövanş maçları ise 24 ve 25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. 24 Şubat Salı günü Atletico Madrid, Club Brugge ile saat 20.45’te; Bayer Leverkusen, Olympiakos ile saat 23.00’te; Inter, Bodo/Glimt ile saat 23.00’te; Newcastle United da Karabağ ile aynı saatte karşılaşacak. 25 Şubat Çarşamba günü ise Atalanta ile Borussia Dortmund saat 20.45’te, Juventus ile Galatasaray saat 23.00’te ve Paris Saint-Germain ile Monaco da aynı saatte oynanacak. Real Madrid ve Benfica arasındaki mücadelenin saati de 23.00 olarak belirlenmiş durumda.