Galatasaray Juventus Maçlarının Tarihleri Belirlendi

galatasaray-juventus-maclarinin-tarihleri-belirlendi

Galatasaray, UEFA tarafından gerçekleştirilen bir duyuruya göre, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nin son 16 play-off aşamasında İtalyan temsilcisi Juventus ile karşılaşacak. İlk karşılaşma, 17 Şubat Salı günü saat 20.45’te İstanbul’daki stadyumda gerçekleşecek. Rövanş müsabakası ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00’te Juventus’un sahasında oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı belirlenmiş durumda. 17 Şubat Salı günü saat 20.45’te Galatasaray ile Juventus’un yanı sıra, saat 23.00’te Monaco ile Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ile Atalanta ve Benfica ile Real Madrid arasındaki diğer karşılaşmalar da yapılacak.

ROVANŞ MAÇLARI PROGRAMI

Rövanş maçları ise 24 ve 25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. 24 Şubat Salı günü Atletico Madrid, Club Brugge ile saat 20.45’te; Bayer Leverkusen, Olympiakos ile saat 23.00’te; Inter, Bodo/Glimt ile saat 23.00’te; Newcastle United da Karabağ ile aynı saatte karşılaşacak. 25 Şubat Çarşamba günü ise Atalanta ile Borussia Dortmund saat 20.45’te, Juventus ile Galatasaray saat 23.00’te ve Paris Saint-Germain ile Monaco da aynı saatte oynanacak. Real Madrid ve Benfica arasındaki mücadelenin saati de 23.00 olarak belirlenmiş durumda.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trabzonspor Antalyaspor’la Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ve Trabzonspor, oynadığı maçta 1-1'lik skorla eşitlik sağladı.
Gündem

Altın ve Gümüşte Hızlı Düşüş Yaşandı

ABD Başkanı Trump'ın Kevin Warsh'ı Fed Başkanı adayı göstermesi, altın fiyatlarının düşmesine yol açtı. Gümüş ise son 15 yılın en büyük değer kaybını yaşadı.
Gündem

Fatih Ürek Hayatını Kaybetti Acı Haber Geldi

Kalp krizi geçirerek yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in vefat ettiği öğrenildi.
Gündem

TÜİK Verileriyle Türkiye’nin Nüfus Dağılımına Yeni Bakış

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, vatandaşların kendi memleketlerinde yaşamaları durumunda nüfus sayımlarının farklı sonuçlar vereceği belirlendi.
Gündem

Trump’ın İran Açıklaması: Anlaşma Umudunu İletiyor

İran ve ABD arasındaki gerilimde yeni bir aşama yaşandı. ABD Başkanı Trump, İran’la anlaşma umudunu dile getirerek, anlaşma sağlanamazsa belirsizliğin süreceğini belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.